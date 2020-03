Coronavirus, Toti: "La nave ospedale 'GNV Splendid' è pronta" (FOTO)

"Pronta la nave-ospedale GNV Splendid: oggi arriveranno i primi malati di Coronavirus che libereranno posti preziosi all’ospedale San Martino, dove stiamo aumentando i letti in terapia intensiva e semi-intensiva per garantire a tutti i pazienti le cure di cui hanno bisogno" commenta tramite un post su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Inizia un’altra settimana difficile per la Liguria ma speriamo possa essere quella della svolta. Dobbiamo riuscire a invertire la curva del contagio, che al momento continua a crescere, e per riuscirci è fondamentale fare ciascuno la propria parte. Forza Liguria, non ci arrendiamo" conclude Toti.