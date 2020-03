Coronavirus, solidarietà anche dal mondo immobiliare: FIAIP e FIMAA Savona raccolgono fondi per il San Paolo

In questo periodo di piena emergenza, sono molte le raccolte di fondi che si presentano per sostenere le strutture sanitarie, e non è da meno il mondo immobiliare. Proprio dalle due principali categorie del settore, FIAIP Savona e FIMAA Savona, è partita una corsa alla solidarietà per sostenere medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini e sconfiggere il Covid-19.

“Ognuno di noi può fare la sua parte e dare il proprio contributo – intervengono i rappresentanti delle due categorie savonesi, Fabio Becchi presidente di FIAIP e Laura Forzano presidente di FIMAA - Così anche noi vogliamo intervenire, promuovendo ai nostri Associati una raccolta fondi da inviare all’Unità di Terapia Intensiva di Savona per l’acquisto di ventilatori polmonari e di altro materiale sanitario che riterranno più necessario”.

Alla donazione prevista a livello provinciale saranno aggiunte le somme che ciascuno degli Associati, se vorrà, potrà inviare entro il mese di marzo. Chiunque può contribuire inviando una donazione a:

Intestatario FIAIP SAVONA

C/C: IT35H0503449242000000003351 indicando come causale: DONAZIONE ASL 2

Intestatario FIMAA SAVONA

C/C: IT66M0875310600000100114101 indicando come causale: DONAZIONE ASL 2

Insieme ce la faremo: “Andrà tutto bene”.