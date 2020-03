Coronavirus, Toti: "I contagi aumentano, ma la curva si sta lievemente flettendo. È un segnale positivo"

"I numeri ci dicono che il contagio continua a crescere nella nostra regione così come i decessi, ma sono aumentati anche i guariti. La curva si sta lievemente flettendo ed un segnale positivo. Speriamo si consolidi in settimana". Così il presidente della Regione Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale, effettuato con l'assessore alla sanità Sonia Viale, l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, il primario di "Malattie Infettive" del San Martino Matteo Bassetti e con il sindaco di Genova Marco Bucci, sui dati legati all'emergenza dal contagio da Coronavirus.

Ad oggi sono 1693 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 215 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 894 sono gli ospedalizzati, di cui 138 in terapia intensiva, 657 persone sono invece al domicilio (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) sono in tutto 142. I guariti, con 2 test consecutivi negativi, sono 17 (3 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 212 (41 più di ieri).Degli 894 ospedalizzati nel distretto dell'Asl1 sono 130 (17 in terapia intensiva), dell'Asl2 sono 132 (15 in terapia intensiva) del'Asl 3 Colletta di Arenzano-Gallino Pontedecimo sono 10 e a Villa Scassi sono 148 (15 in terapia intensiva). Nel distretto dell'Asl4 invece, sono 49 (10 in terapia intensiva), dell'Asl5 sono 75 (14 in terapia intensiva), al San Martino sono ricoverate 148 persone (43 in terapia intensiva), al Galliera 134 (16 in terapia intensiva), al Gaslini 1 ed infine all' Evangelico 67 (8 in terapia intensiva). Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 2093. E tra i pazienti risultati positivi "il dieci percento appartiene al personale sanitario- ha dichiarato il presidente della Giunta regionale- un dato che è uguale a quello nazionale dove appunto è questa la media".

Il governatore ha poi riferito che la Regione è a lavoro per eseguire altri tamponi e anche i test sierologici;"si tratta di test in via sperimentale- ha detto Toti- li stiamo regolamentando perchè occorre una gestione accentrata da parte nostra". Da oggi poi è entrato in funzione l'ospedale galleggiante ossia la nave della Msc, attraccata al porto di Genova "verso cui abbiamo provveduto a trasferire quattro pazienti e nei prossimi giorni invece, troveranno assistenza altri pazienti dimessi dal San Martino". Altre novità sono anche in arrivo in merito alle mascherine e ad altri dispositivi sanitari. A breve arriveranno carichi di mascherine dalla Cina e dagli Usa sia di tipo professionale per i sanitari che "chirurgiche" utili ai cittadini. "Da mercoledì- ha dichiarato Toti- le "chirurgiche" verranno distribuite ai sindaci che le riceveranno entro venerdì. Di questo siamo soddisfatti e ed entro le prossime settimane contiamo di arrivare a 4 milioni di mascherine sul territorio".

Assessore alla sanità Sonia Viale:

“Proseguono senza sosta gli impegni in regione in primis quelli che riguardano l’organizzazione della rete ospedaliera su cui stiamo facendo passi avanti in particolare sulla alta e media intensità con uno sforzo che sembrava ininmaginabile. Ci stiamo riuscendo, facendo in modo che il sistema riesca ad assorbire l’aumento dei casi. Tutto il lavoro fatto per domiciliare le persone è fondamentale e comunque prosegue la ricerca sul territorio. Infatti domani apre Sereni Orizzonti una struttura Genova per ospitare 70 posti letto: potranno accedere persone provenienti da strutture residenziali e le persone in dimissione dall’ospedale. La difficoltà di reperire le residenze è per le risorse umane, cioè trovare il personale idoneo. Inoltre ieri Alisa ha provveduto a inviare una nota ai direttori socio-sanitari per sollecitare un certificato da parte dei neuropsichiatri e consentire così alle famiglie di accompagnare fuori dalla propria abitazione ragazzi con disabilità o problemi psichiatrici. L’attenzione sul piano psicologico passa anche dall’attivazione di numeri telefonici oltre a quello regionale, tutti quelli che le nostre aziende stanno attivando. Faccio un appello a tutti di andare sui siti delle varie ASL. Inoltre è stato aperto un filo diretto telefonico con specialisti del reparto di diabetologia della asl 3 per la gestione della terapia a casa. È un call center sulle 12 ore, dalle 8 alle 20 da lunedì a sabato”.

Assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone:

“Abbiamo accompagnato gli italiani della nave Costa Luminosa nelle loro abitazioni e stiamo proseguendo in questo difficile percorso che ci porterà nella giornata di domani ad avere sulla nave 100 persone sane e asintomatiche. Abbiamo messo grande attenzione su questa nave per salvaguardare la nostra sanità molto sensibile soprattutto a ponente. Ringrazio Costa Crociere che capita l’esigenza della Liguria si è prodigata. Domattina ci riuniremo alle 11 per capire se il piano di uscita dalla nave sarà pienamente funzionate e continuativo. Ringrazio la sindaca di Savona che è stata con noi e ha lavorato alle operazioni di riuscita di questa azione. Ci siamo impegnati al massimo affinché tutti i positivi sul territorio ligure possano fare ritorno nelle loro abitazioni o fare scalo in due strutture in Toscana o nel Lazio e poi attendere i voli che potranno portarli a casa. Da domani pomeriggio sarà attiva la struttura di Cairo Montenotte. Continueremo questa settimana la distribuzione delle mascherine a tutti i comuni. Ho detto ai sindaci che non appena arriverà il materiale della filiera ligure delle mascherine sarà nostra cura con segnarle ai primi cittadini che si faranno carico della distribuzione a tutta la filiera dei servizi pubblici locali”.

Prof. Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione Alisa: "Stiamo cercando di implementare il percorso diagnostico per potenziare i laboratori con tutta la rete del prof Icardi che sta diventando più ricca. L’obittivo è quello di implementare il numero dei test che possiamo eseguire. Un’azione sinergica per proteggere anche gli ospiti delle rsa dove sarà garantita la diagnostica sierologica: cioé test nuovi sul mercato con cui pensiamo anche di iniziare a saggiare la popolazione degli operatori sanitari che sono i più esposti. Un progetto di incremento dell’azione azione di sorveglianza e un ulteriore sforzo per affiancare gli operatori sanitari a cui va tutta la nostra attenzione”.