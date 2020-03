Riprendono in videoconferenza le attività del Consiglio Comunale

Martedì 24 marzo alle ore 15,30 riprende l’attività del consiglio comunale. Si terrà in videoconferenza con possibilità di seguire la seduta in diretta Facebook sulla pagina Comune di Genova - Genoa Municipality. Alla fine dei lavori la registrazione della seduta sarà visionabile anche sul sito del Comune.

Il consiglio comunale sarà preceduto dai lavori della Commissione III – Bilancio che in videoconferenza alle ore 14,00 che tratterà il seguente ordine del giorno:

1) Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 20 marzo 2020

RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000 DELIBERA DI GIUNTA N. 60 DEL 19.03.2020 AVENTE AD OGGETTO:"II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022"

2) Proposta di Giunta al Consiglio n. 75 del 09-03-2020

Proposta n. 16 del 12-03-2020

MODIFICA DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

3) Proposta di Giunta al Consiglio n. 87 del 12-03-2020

Proposta n. 19 del 19-03-2020

DIFFERIMENTO DEGLI OBBLIGI DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO AI FINI DELL’ IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020.

Le stesse delibere sono iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale.

"La ripresa dei lavori delle commissioni e del consiglio comunale – spiega il presidente del consiglio Alessio Piana – avviene in assoluta sicurezza grazie alle apparecchiature tecnologiche di cui dispone il Comune. I consiglieri comunali potranno partecipare e votare collegati in videoconferenza. Ringrazio il personale della segreteria generale e degli organi istituzionali, i tecnici della direzione sistemi informativi, dell’area tecnologica e innovazione del Comune di Genova e di Liguria Digitale per il loro impegno, che ha permesso di poter dare continuità all’attività istituzionale".