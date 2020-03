Cengio, il Coronavirus ferma il "Restart Music Festival": annullata l'edizione 2020

Annullata l'edizione 2020 di "Restart Music Festival". La comunicazione è arrivata in serata dagli organizzatori dell'evento. Questa la nota: "Cari amici di Restart Music Festival, oggi siamo qui a condividere con voi la decisione che speravamo di non dover prendere: l’edizione 2020 di Restart Music Festival è stata annullata".

"A giugno dello scorso anno tutti insieme abbiamo dato vita a un piccolo grande miracolo. Uniti dalla passione per la musica e dal desiderio profondo di veder rifiorire il nostro territorio, abbiamo acceso il cuore di Cengio e dell’intera Valle con la forza della nostra comunità. Per farlo sono stati necessari investimenti e collaborazioni importanti delle realtà pubbliche e private del territorio. Alla luce dello straordinario risultato ottenuto, già da novembre dello scorso anno tutti si sono detti pronti a ripetere e, molti, ad intensificare gli sforzi per far crescere insieme il nostro Festival".

"Oggi, però, lo scenario è cambiato in modo radicale e del tutto imprevedibile. Oggi quegli sforzi e quegli investimenti è giusto che siano indirizzati a chi ha davvero bisogno di aiuto, a chi sta sfidando un nemico invisibile per mettere al sicuro ciascuno di noi, a chi dovrà trovare un modo per ricominciare. Siamo e saremo vicini a ogni impresa che si troverà a fronteggiare le inevitabili difficoltà che seguiranno nei prossimi mesi. Chiedere oggi un contributo per organizzare il Festival sarebbe sbagliato e inopportuno".

"Però oggi più che mai siamo orgogliosi e consapevoli del messaggio che Restart Music Festival porta con sé: la parola “rinascita” e tutti i valori che le appartengono saranno la nostra guida per tornare a illuminare le nostre giornate, la Valle intera e poi il palco nel cuore di Cengio. La “Rinascita” è l’essenza del nostro Festival. Ripartiremo da qui, tutti insieme, come la grande comunità che abbiamo dimostrato di essere - concludono - E solo quando saremo pronti a festeggiare davvero, quando ci potremo stringere e abbracciare, allora Restart tornerà a brillare e a far vibrare le emozioni e i cuori di tutta la Val Bormida".