Da Autostrade per l'Italia i cantieri aperti in Liguria fino al 27 marzo

Da parte della direzione di Autostrade per l'Italia primo aggiornamento del programma dei cantieri notturni fino al 27 marzo 2020.

(Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare la seguente pagina)



MARTEDI’ 24 MARZO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Serravalle/Milano, potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto, sulla stessa A7, o di Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura della stazione di Masone, in entrata verso Alessandria/Gravellona Toce e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Gravellona Toce/Alessandria. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra', sulla A10 Genova-Savona. Per chi è diretto verso Alessandria, è anche possibile entrare alla stazione di Masone verso Genova e uscire sulla A10 Genova-Savona, alla stazione di Genova Pra', per rientrare dalla stessa stazione autostradale e riprendere la A26 verso Alessandria.



MERCOLEDI’ 25 MARZO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Serravalle/Milano, potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto, sulla stessa A7, o di Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.



A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Albisola. Si consiglia lo stesso itinerario, per chi proviene dalla A6 Torino-Savona e viaggia in direzione di Genova. Chi, invece, è diretto verso la A6 Torino-Savona, dovrà uscire e rientrare alla stazione di Savona.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura dell’entrata della stazione di Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà entrare alla stazione di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra', sulla A10 Genova-Savona. In ulteriore alternativa, si potrà entrare alla stazione di Masone, verso Genova e uscire sulla A10 Genova-Savona, alla stazione di Genova Pra', per rientrare dalla stessa stazione autostradale e riprendere la A26 verso Alessandria.



GIOVEDI’ 26 MARZO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serraval e/Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Serravalle/Milano, potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto, sulla stessa A7, o di Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.



A10 Genova-Savona

-chiusura dell’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi proviene da Genova, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 in direzione di Savona fino ad Arenzano, dove potrà uscire, per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori;

-chiusura del tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze, verso Genova. Si ricorda che sullo svincolo esterno di Celle Ligure è presente un senso unico alternato.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura notturna del tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, si potrà percorrere la SP456 del Turchino, con rientro sula A26, alla stazione autostradale di Masone, per proseguire in direzione di Genova. Si segnala che sulla SP456 del Turchino è presente un senso unico alternato tra Ovada e Rossiglione.



VENERDI’ 27 MARZO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura dell’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per chi proviene da Milano/Serravalle ed è diretto verso Sestri Levante/Livorno. In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa in direzione di Serravalle/Milano, fino all'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno.



A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze, verso Genova. Si ricorda che sullo svincolo esterno di Celle Ligure è presente un senso unico alternato.