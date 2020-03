Da Borgio Verezzi a "Cuochi d'Italia": una proposta di matrimonio in diretta tv

Colpo di scena ieri sera a "Cuochi d'Italia", il cooking show in onda su Tv8 e condotto da Alessandro Borghese, chef e volto televisivo.

Infatti la "nostra" Micol di Borgio Verezzi, che è arrivata al terzo turno tenendo sempre alti i colori della Liguria, ha ricevuto davanti alle telecamere la proposta di matrimonio del suo compagno Alessandro, con tanto di mazzo di rose rosse.

Un momento romantico e toccante che ha emozionato anche il presentatore e i giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

Tuttavia, tornando alla gara, l'eccelso piatto di mare di Micol, chiamato "un amore di calamaro", che ha collezionato un 9 e un 8 dai giudici nel girone di andata, non è bastato a contrastare i due 10 presi da Mimmo, rappresentante della Calabria, nella seconda manche con il suo piatto "Il mio mare e la mia terra".

Tomei ed Esposito hanno comunque lodato il piatto di Micol a base di pesce bandiera della seconda manche, chiamato "Cuore di bandiera"; lo hanno descritto come una proposta intelligente e frutto dell'esperienza di una cuoca già matura.

E non tutto è perduto per la concorrente di Borgio Verezzi. Alessandro Borghese ha infatti concluso la puntata dicendole: "Non fissare ancora la data del matrimonio perché in base ai punteggi potresti essere ripescata per la semifinale".