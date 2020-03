"I gestori delle casette dell’acqua situate a Cengio Bormida e Cengio Genepro ci informano che, in adeguamento alle misure più restrittive introdotte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del Coronavirus, il servizio di erogazione acqua (e distribuzione latticini per la casetta di frazione Genepro) è sospeso con effetto immediato e fino a data da destinarsi".

Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale di Cengio guidata dal sindaco Francesco Dotta.