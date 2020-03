Vendita Piaggio Aerospace, prorogati al 4 maggio i termini del bando

Con un nuovo annuncio pubblicato questa mattina su alcuni giornali finanziari, Vincenzo Nicastro – il Commissario Straordinario di Piaggio Aero Industries Spa e Piaggio Aviation Spa - ha reso noto di aver prorogato alle 18:00 ora italiana del 4 maggio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’acquisto dei complessi aziendali gestiti dalle due società, entrambe in amministrazione straordinaria. La decisione, scrive nell’annuncio Nicastro, è stata presa “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso”. La data ultima per l’invio delle manifestazioni era stata originariamente fissata al 3 aprile 2020.

Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Gruppo – che controlla negli Stati Uniti anche la consociata Piaggio America – è attivo nei business Velivoli e Motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende le attività di customer service. Il business Motori è invece dedicato alla costruzione e manutenzione di motori aeronautici.

Il testo integrale dell’invito a manifestare interesse e la lista dei documenti necessari sono reperibili sul sito Piaggio Aerospace in AS.