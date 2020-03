Coronavirus, tutto pronto a Cairo Montenotte per l'arrivo dei primi pazienti alla Scuola di Polizia Penitenziaria

"Da oggi pomeriggio sarà attiva la struttura di Cairo Montenotte". Così, nel corso del punto stampa di ieri sera in Regione, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha annunciato che è quasi tutto pronto nella sezione appositamente dedicata della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, che nei prossimi giorni ospiterà i primi pazienti positivi al Covid-19 in ‘dimissione protetta’.

Come già riportato dalla nostra redazione, la disponibilità della struttura dovrebbe essere attorno ai 50/60 posti. Si tratta di un modo per alleggerire il sistema sanitario assicurando la giusta sistemazione a chi può essere dimesso, ma non può ancora tornare a casa.