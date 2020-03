Salvadanaio per raccogliere offerte a favore dell'Enpa rubato a Savona

Neppure in tempo di Coronavirus cessano i comportamenti malvagi di certi individui; da settimane, prima dell’emergenza, i titolari della panetteria "U Figgieü" di piazza Martiri della Libertà a Savona hanno esposto in negozio un salvadanaio per raccogliere offerte a favore della Protezione Animali; ma si sono accorti sconsolati che qualcuno ieri lo ha rubato ed hanno subito sporto denuncia, molto dispiaciuti che la generosità dei clienti verso gli animali bisognosi sia stata vanificata.

La Protezione Animali coglie l’occasione per ringraziare vivamente la famiglia Apicella, titolare dell’esercizio.