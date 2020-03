5 imprenditori tecnologici di cui forse non hai mai sentito parlare, ma da cui potresti imparare qualcosa

Sono un fenomeno moderno. Creati dal frenetico mondo digitale in cui viviamo, i più famosi imprenditori tecnologici dominano attualmente con le loro "aziende unicorno" e la loro ricchezza, equivalente al PIL di un piccolo stato.

Ogni giorno leggiamo di personaggi esuberanti, come Elon Musk e il suo viaggio spaziale e Mark Zuckerberg e le sue ambizioni sulle criptovalute . Ma gli imprenditori meno conosciuti? Quelli che non dominano i titoli dei giornali allo stesso modo, ma che hanno ugualmente delle storie interessanti? Quanto ne sappiamo e cosa possiamo imparare da loro? Diamo un'occhiata.

Anne Wojcicki

Ex moglie del fondatore di Google Sergey Brin, Anne Wojcicki non ha un nome familiare come il suo, ma non è di certo una novellina.

La sua carriera come fondatrice e CEO della compagnia di genomica personale 23andMe è stata una corsa sulle montagne russe, e ha richiesto una determinazione che poche persone possiedono.

Wojcicki ha fondato l'impresa nel 2006 e, dopo un'ondata di successo iniziale, è inciampata alcuni anni dopo, quando la FDA (Food and Drug Administration) ha decretato i test genomici dell’azienda non accurati.

Tuttavia, da allora, la leadership e l’intuito di Wojcicki ha guidato l’azienda verso il successo arrivando, nel 2018, a ricevere l’autorizzazione la vendita di kit per testare i geni che causano il cancro.

Cosa possiamo imparare: Wojcicki ha dichiarato che “il modo migliore per sopravvivere è adattarsi”: è chiaramente vero, visto il suo lavoro con la 23andMe, in cui ha trasformato l’azienda, pronta ad accogliere il futuro della salute della persona. La capacità di adattarsi a un ambiente in evoluzione è fondamentale per qualsiasi azienda.

Calvin Ayre

“Dalle stalle alle stelle”, letteralmente. Ayre nasce in Canada, da una famiglia di fattori, che avevano spesso problemi ad arrivare a fine mese.

Dopo la laurea notò il potenziale di internet e fu uno dei primi a ragionare sul concetto di gioco d'azzardo online. Imparò da solo come creare software per aziende di gioco d'azzardo estere e da lì creò il proprio sito di scommesse sportive, bodog.com.

Il successo di Bodog incoraggiò Ayre ad avventurarsi ulteriormente: al volgere del nuovo millennio, decise di espandersi, aggiungendo casinò e poker al suo sito, con una manovra pionieristica.

Con l'aggiunta delle sue nuove funzioni, Bodog è diventato uno dei progenitori del settore dei casinò online come lo conosciamo oggi. Mentre ci sono ancora dei rischi connessi, e saper riconoscere un buon casinò online è importante, resta comunque una forma di intrattenimento molto popolare, e Ayre può certamente prendersene credito.

Cosa possiamo imparare: l'abilità di Ayre di costruire un brand unico a sua immagine è la chiave del suo successo. Anche se potrebbe non andare a genio a tutti, la sua reputazione di festaiolo calza perfettamente con le aspirazioni di un giocatore d'azzardo online. È sempre apparso come una persona reale che si gode la bella vita, e l'autenticità vende.

Tim Sweeney

Non c'è molto nell'aspetto di Tim Sweeney che può farti gridare al miliardario. Il suo gusto per le magliette larghe, gli occhiali sciatti e la vita da single nascondono il fatto che fattura circa 7 miliardi di dollari, e anche che è il creatore di Fortnite.

Sweeney estende questo atteggiamento modesto nella sua vita professionale, preferendo tenere la sua azienda, Epic Games, fuori dal fascino della Silicon Valley in California.

Ciò che non si può definire modesta è la sua devozione ai videogiochi, ed il dettaglio e lo sforzo che ha messo nello sviluppo del colosso da 2,5 miliardi, Fortnite, si rispecchia nel suo successo internazionale.

Cosa possiamo imparare: Sweeney ha una spiccata curiosità che è il segno distintivo di tutti i pionieri. Secondo una intervista rilasciata nel 2011 , era solito smontare macchine, come tosaerba e radio, per vedere come funzionano, ed è questa attenzione ai dettagli che spiega perché Fortnite sia così notevole.

Travis Kalanick

Mai aver paura di iniziare in piccolo. Questo è ciò che Travis Kalanick direbbe, dopo aver avviato Uber con sole tre auto nel 2009. Oggi un fenomeno globale, la più grande app di ride-sharing nella storia deve il suo successo all'inventiva di quest'uomo: nessuno aveva combinato smartphone con servizi di geolocalizzazione a tal punto prima di allora.

Questa storia di successo non è stata tuttavia senza polemiche. La società è stata incolpata di ignorare le accuse di discriminazione da parte dei dipendenti e, di conseguenza, Kalanick si è dimesso. È stato anche citato in giudizio dalla società di venture capital Benchmark nel 2018, ma le accuse contro di lui sono state successivamente ritirate.

Da allora Kalanick ha trascorso il suo tempo lavorando ad una fondo a rischio per stimolare la crescita dell'occupazione nelle economie emergenti della Cina e dell'India ed inoltre come consulente per la costruzione di una “megacittà” nel deserto dell'Arabia Saudita.

Cosa possiamo imparare: anche se Kalanick non è stato un angelo in alcuni suoi comportamenti in Uber, è la prova che avere una prospettiva è la chiave del successo a lungo termine, indipendentemente da quanto in piccolo si parte. La maggior parte delle persone pensarono che la sua idea fosse fantasiosa all'inizio, ma il coraggio di vedere oltre lo ha ricompensato con la creazione di una “Unicorn company” a tutti gli effetti.

Daniel Ek

Daniel Ek ha raggiunto quello che molti reputano l'obiettivo più alto: combinare una passione con una carriera dal successo incredibile. Musicista di talento, si sentì frustrato quando il sito di condivisione di file Napster venne chiuso , e decise di cercare un'alternativa legale.

È qui che nasce l'idea per la sua attività. Già imprenditore di successo, ha visto la domanda globale di un fornitore online di musica a basso costo: ha inventato Spotify nel 2002, e da allora l’azienda è diventata il più grande servizio di musica digitale.

Cosa possiamo imparare: devi pensare fuori dagli schemi e, a volte, a qualcosa senza precedenti. La pirateria viene giustamente disapprovata legalmente e moralmente, ma Ek sapeva che ciò non poteva risolvere il problema. Spotify è stata una soluzione perfetta: ha dato ai fan della musica ciò che bramavano e ha anche ripagato l'industria musicale.