Coronavirus, l'appello di Toti: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno ora può fare un passo indietro"

Il consueto collegamento ormai quotidiano in diretta da parte di Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, oggi ha visto toccato non solo tematiche di carattere sanitario, ma anche economiche: "Sì, è vero; dobbiamo tutelare la salute dei nostri anziani, ma dobbiamo anche guardare al futuro. In particolare dobbiamo reagire a una crisi che, passata l'emergenza, ci terrà con la testa sott'acqua per molto, molto tempo".

Sul fronte sanitario Toti annuncia di avere ordinato "milioni di mascherine", anche se ricorda che "non sono la panacea di tutti i mali" e ribadisce il lavoro svolto per la gestione dei malati: "Stiamo aumentando i posti letto e, nel frattempo, aumentano anche i guariti. Quindi stiamo cercando, pur dando supporto a tutti, di mandare a casa tutti coloro che possono rientrare per creare nuovi spazi in grado di accogliere i malati. La pressione è veramente tanta, stiamo cercando di lavorare al meglio ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, abbiamo bisogno di personale ovunque, dalla nave ospedale alle RSA".