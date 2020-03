Coronavirus, Rixi (Lega): “Governo autorizzi sforamento bilancio alle Regioni e enti locali per sospensione imposte locali”

“Il governo autorizzi le Regioni e i Comuni a sforare il bilancio in modo da consentire la sospensione dei tributi locali dal bollo auto all’Irap per le imprese, almeno fino a giugno".

Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi, che prosegue: "Già la pesante situazione attuale di stop forzato a tantissime imprese di queste settimane determinerà la perdita di almeno un mese di incassi di tributi locali, già messi nella previsione di bilancio".

"Per consentire alle Regioni, sull’esempio della Lombardia, di sospendere Irap e bollo è indispensabile che possano operare in deroga, come concesso già allo Stato centrale che può sforare il Patto di stabilità” conclude il parlamentare ligure.