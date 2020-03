Strappato striscione di amicizia tra Bergamo e Brescia, Vaccarezza: "Lo sport deve unire, non dividere"

"Ieri, a Genova, è entrata in funzione la nave ospedale che accoglie i convalescenti del Covid19. Un passo avanti importante verso la fine di questa emergenza, un giorno in meno all'alba. Oggi ho deciso di pubblicare un'immagine per me molto importante" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Questo striscione campeggiava fino a ieri sul Ponte fra Sarnico e Paratico, al confine tra le due Province di Bergamo e Brescia, da sempre calcisticamente divise, ma che in queste settimane hanno saputo restare unite. Ieri è stato strappato via, vandalizzato, tagliato. Una cosa forse chi ha deciso di compiere questo vergognoso gesto non ha compreso, ed è il significato della parola rispetto. Rispetto per la sofferenza e il dolore che stanno vivendo i cittadini di questo territorio colpito nel cuore: per loro era un simbolo di unione, di forza, di coraggio in un momento tragico. Lo sport deve unire, non dividere".

"Avversari si è sul campo e sugli spalti, durante le partite e io lo so bene perché lo stadio lo frequento. Ma questa è una partita differente. È una partita legata alla vita, legata alla solidarietà e alla forza che hanno dimostrato tutti gli abitanti delle due province in questo periodo così difficile. Non è un concetto complicato; evidentemente al mondo ci sono molti più ignoranti di quello che pensiamo - prosegue - Questo gesto mi ha colpito in maniera profonda anche per un altro motivo. Mia Madre era bresciana. Mia nonna paterna era bergamasca. Li c'è il mio sangue, li ci sono le mie radici. È anche la mia terra, e questo non è un gesto degno di rappresentarla".

"Io sto con tutti i bresciani e i bergamaschi che ogni giorno combattono fianco a fianco, io sto con tutti gli uomini e le donne che ogni giorno rischiano per tutti. Io sto con Brescia e Bergamo Unite. Fiero ed orgoglioso di essere uno di loro" conclude Vaccarezza.