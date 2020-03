Arboscello (sindaco di Bergeggi): "Necessario estendere i tamponi alle categorie a rischio"

"E se è vero quanto dice il capo della Protezione Civile Borrelli, che un malato su tre presenta sintomi lievi e quindi non evidenzia la malattia e che il rapporto tra un malato certificato ogni 10 non censiti è credibile, allora la situazione rischia di continuare a essere critica per molto tempo. Noi sindaci continueremo a insistere, con azioni persuasive, affinché i cittadini si convincano a rimanere a casa, e con azioni preventive e repressive, grazie alle nostre Polizie Locali che supporteranno le altre forze di polizia. Ma questo non basta".

"Troppe persone circolano ancora, nonostante il grande sforzo delle forze dell'ordine nell'effettuare controlli, ignorando quanto disposto dal DPCM riguardo alle limitazioni agli spostamenti. Troppe persone devono ancora recarsi al lavoro per assicurare i servizi ai cittadini" commenta in una nota il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello.

"Parlo oltre che da sindaco anche da farmacista, direttamente coinvolto professionalmente in questa emergenza. E' necessario potenziare i tamponi estendendoli alle categorie più a rischio, anche agli asintomatici, che non possono stare a casa per motivi lavorativi e che sono a contatto con altre persone. Bisogna partire dagli operatori sanitari, dai farmacisti, forze dell'ordine, autisti pubblici e le categorie a contatto con il pubblico perché sono quelli i maggiori focolai di contagio" prosegue.

"Regioni come Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Campania, seppur in modo diverso, hanno deciso di percorre questa strada. La Liguria no ed il fatto che nella nostra regione negli ultimi giorni ci sia una tendenza diversa rispetto al dato nazionale dovrebbe far riflettere. E anche il vissuto di Vo, dove è emerso che il 70% dei contagiati è asintomatico, conferma che quella è la strada. La situazione di gravissima emergenza che stiamo vivendo richiede, oltre l' adozione di provvedimenti come l'isolamento e la quarantena, l'esecuzione anche di test diffusi".