Ospedale San Martino di Genova: attivati ulteriori duemila metri quadri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

Aggiornamento sulla situazione odierna dall'ospedale San Martino di Genova: ad ora sono 38 i ricoverati in Malattie Infettive, 44 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 3 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 14 sono ricoverati nei letti dell’Area Medica Critica al 1° piano del Pronto Soccorso. Diversi i pazienti in attesa al Pronto Soccorso di essere processati.