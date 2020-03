Riapertura Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Cairo: già 4 mila le firme raccolte su Change.org

Oltre 4 mila firme in pochissimi giorni. La petizione "Riapertura immediata ospedale Cairo" ha mobilitato la popolazione della Val Bormida.

La raccolta firme è stata lanciata lo scorso venerdì su Change.org dal Comitato Civico Valbormida. Un gruppo di persone appartenenti alla società civile e apolitiche. E' indirizzata alla Regione Liguria ed è promossa da cittadini di diversi comuni della Valbormida, da Cairo Montenotte a Carcare, Altare, Cengio, Millesimo, Murialdo, a Osiglia, Roccavignale, Plodio.

Come noto, causa emergenza Coronavirus, è stata sancita la chiusura temporanea dei reparti di degenza e del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’ospedale di Cairo Montenotte. Un provvedimento preso nei giorni scorsi dal Commissario straordinario di Asl 2 Paolo Cavagnaro, in condivisione con l’Assessorato alla Sanità e la Direzione di Alisa, sentito il Collegio di Direzione.

La decisione accolta tra le polemiche, è adottata per evitare il potenziale accesso di pazienti Covid-19 positivi al PPI e per impiegare i professionisti sanitari nello svolgimento di attività di cura presso altri presidi ospedalieri deputati al ricovero di pazienti positivi al Coronavirus.

"Abbiamo lanciato una petizione per poter dar voce a tutti i cittadini valbormidesi - hanno spiegato in una nota dal Comitato - Riteniamo errata la scelta della giunta regionale della Liguria, nel pieno di un'emergenza sanitaria, chiudere l'ospedale di Cairo Montenotte. Tale nosocomio rappresenta un presidio sanitario imprescindibile per gli oltre 40.000 abitanti di un territorio come la Val Bormida, estremamente disagiato e con una forte presenza di popolazione anziana".