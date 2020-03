Al via una raccolta fondi per aiutare il pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure

Conclusosi positivamente il progetto denominato "Covid-19: Santa Corona nel cuore" (leggi QUI) una nuova raccolta fondi vede protagonista la struttura ospedaliera pietrese.

La piattaforma di riferimento per consegnare il proprio contributo è ancora una volta il sito GoFundMe, ma stavolta il principale protagonista è il Pronto Soccorso.

L'iniziativa infatti si chiama proprio "Insieme per il Pronto Soccorso di Santa Corona" e nel testo che accompagna il fundraising si legge: "L'emergenza che stiamo vivendo sta mettendo tutti a dura prova, compreso il nostro Dipartimento di Emergenza e Urgenza. Con i fondi ricavati da questa raccolta vorremmo finanziare l'acquisto di presidi per la ventilazione non invasiva e dispositivi di protezione individuale per i pazienti ed il personale del nostro pronto soccorso. Grazie a tutti quelli che ci aiuteranno in questo momento di sofferenza".

Chi volesse contribuire può farlo cliccando su questo LINK.