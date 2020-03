Coronavirus: un aiuto all'ospedale San Paolo di Savona dalle comunità parrocchiali di Finalpia e Calvisio

Le Comunità Parrocchiali di Finalpia e Calvisio per le attuali necessità di aiuto richiesto dalle strutture ospedaliere, istituiscono una raccolta fondi per poter aiutare con un contributo in attrezzature biomedicali il Reparto di Rianimazione e Anestesia dell'ospedale di San Paolo di Savona.

Una volta raggiunta la somma adeguata per acquisto di una determinata attrezzatura, la stessa verrà acquistata e donata direttamente all'Ospedale dalla comunita parrocchiale. Tale raccolta fondi si avvale della collaborazione con L'Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi.