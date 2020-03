Emergenza Coronavirus: anche a Giustenice è attivo il servizio di consegna a domicilio di alimenti e medicine

Anche a Giustenice è attivo il servizio di consegna a domicilio di alimenti e medicine per coloro che, a vario titolo, sono impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione e che non hanno nessun aiuto diretto in questi giorni di emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Mauro Boetto con un post su Facebook:

"L'Amministrazione, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Comunale, ha attivato il servizio di consegna a domicilio di alimenti e medicine per coloro che, a vario titolo, sono impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione e che non hanno nessuno che possa portare loro i generi di prima necessità o le medicine stesse - ha spiegato il primo cittadino - L'ente comune farà da tramite fra i cittadini ed i volontari della Protezione Civile. Per qualsiasi necessità e/o chiarimento si prega di contattare il numero 019 637145 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)".