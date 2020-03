Luca Valotta (Virgin Active) dona mascherine e disinfettante alla polizia locale di Borgio Verezzi

Mascherine protettive e disinfettante sono state donate da Luca Valotta, presidente e direttore generale di Virgin Active Continental Europe società leader nel settore del settore del wellness e del fitness, alla polizia locale di Borgio Verezzi destinati agli agenti impegnati nella gestione dell’emergenza.

“Da cittadino di Borgio Verezzi - spiega Valotta - un piccolo ma sincero gesto da parte mia e della mia azienda a coloro che proteggono tutti i giorni la nostra salute e sicurezza, in un momento difficile come questo da cui mi auguro la nostra comunità possa uscire il prima possibile. Da uomo di sport il mio invito è di restare a casa: torneremo ad allenarci assieme, sarà bello ritrovarci ma fino ad allora dimostriamo il nostro spirito sportivo restando a casa e allenandoci per tenerci in forma e di buon umore".

Il sindaco Renato Dacquino ha espresso l’importanza di essere comunità ed avere al fianco persone come Luca Valotta certamente aiuta, un grazie di cuore per l’amicizia ed il concreto aiuto in questi giorni diffici