Coronavirus, Foscolo (Lega): “Carenza Dpi al Santa Corona è insostenibile: rinnoviamo appello al governo perché attivi canali internazionali di approvvigionamento immediato”

Anche la deputata della Lega Sara Foscolo interviene sul tema della carenza di Dpi all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure:

“Le Regioni non possono essere lasciate sole nel reperimento di Dpi destinato, in via prioritaria, al personale medico, infermieristico e di assistenza all’interno delle strutture ospedaliere. All’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il personale si trova a fronteggiare l’emergenza nell’emergenza: quella dei progressivi accessi per Covid-19 e quella della mancanza di mascherine e guanti. Auspicando che gli ordini effettuati, ormai da giorni, da parte di Regione Liguria possano finalmente arrivare a destinazione, occorre un impegno forte da parte del governo che, attraverso la Protezione civile, attivi tutti i canali internazionali, anche con mezzi militari per il trasferimento in Italia delle merci già ordinate, affinché i Dpi siano finalmente garantiti a chi da settimane lavora in prima linea senza sosta”.