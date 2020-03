Da mercoledì 25 marzo, e per tutto il periodo di emergenza sanitaria, i parcheggi del Comune di Savona non saranno a pagamento e non ci saranno i presidi per la clientela di Piazza del Popolo.

Lo ha comunicato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Verranno successivamente adottati i provvedimenti per coloro che hanno abbonamenti in corso. Una misura necessaria nel più ampio contesto delle misure intraprese a tutela dei cittadini e dei lavoratori" ha specificato la prima cittadina savonese.