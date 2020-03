Borghetto, Coronavirus: sospensione attività amministrativa degli uffici comunali di piazza Italia e sanificazione ambienti di lavoro

L’amministrazione comunale di Borghetto - spiega in una nota - a seguito dell’evolversi della situazione e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19, con il continuo incremento dei casi, ha ritenuto ricorressero le condizioni di necessità ed urgenza indispensabili per la sospensione dell’attività amministrativa degli uffici della sede del palazzo comunale di piazza Italia".

"Nei giorni passati un dipendente comunale è risultato positivo all'infezione e risulta tutt'ora ospedalizzato, altri risultano in sorveglianza per COVID-19 e le persone in questione hanno avuto contatti con altri uffici e relativo personale. Nella giornata del 24/3/2020 si è avuta notizia di ulteriori fatti avvenuti, già appurati ed in corso di approfondimento, che coinvolgono altro personale dipendente della sede del palazzo comunale".

"Il sindaco Giancarlo Canepa ha ritenuto pertanto necessario adottare immediatamente provvedimenti a tutela della salute pubblica, della salubrità degli ambienti di lavoro, dei dipendenti e degli utenti. Pertanto dalle ore 15.00 del giorno 24/03/2020 e fino a 24 h. dopo la conclusione delle operazioni di sanificazione è stato disposto il divieto di accesso al palazzo Comunale e la sanificazione/disinfezione di tutti gli ambienti".

"Nei giorni passati, sia sul territorio comunale che – specificatamente - nei palazzi sede degli uffici, sono già stati effettuati interventi di sanificazione ed altri ne seguiranno. Si evidenzia comunque la prosecuzione delle attività lavorative da parte del personale unicamente con la modalità' di lavoro agile mentre, momentaneamente, sono sospese quelle, già individuate dall’A.C., da rendere in presenza presso il palazzo principale della sede municipale".

"I cittadini possono esperire la pratiche, istanze ecc... unicamente tramite canale telematico, digitale o servizio postale. Gli indirizzi di posta elettronica e PEC da utilizzare sono i seguenti: e-mail protocollo: comune@comune.borghettosantospirito.sv.it; PEC: comuneborghettoss@postecert.it - conclude - In caso di necessità temporaneamente è possibile contattare telefonicamente l’Ente facendo riferimento ai seguenti numeri: polizia locale 0182/941450; Servizi al cittadino 0182/940924; Protezione civile 0182/973089".