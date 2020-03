"Chiedilo a loro": da Finalborgo, le consulenze on line degli esperti sul Coronavirus

Come abbiamo ripetuto più volte nei giorni scorsi, pur nel pieno rispetto delle regole ministeriali la vita non si può e non si deve fermare.

Da questo punto di vista giungono in nostro aiuto le tecnologie moderne, dalle connessioni a banda larga ai social network.

L’atleta finalborghese Pier Firpo, che già ha promosso iniziativa di carattere motorio #AllenatiConPier (leggi QUI), ora lancia un nuovo hashtag: #lontanimavicini.

Attraverso la pagina Facebook di Pier Firpo (profilo aperto e accessibile a tutti) prende il via “Chiediamolo a loro”, un ciclo di incontri programmati con specialisti del settore.

Ecco il programma dei primi appuntamenti in diretta con il medico dello sport Giorgio Firpo e la Psicologa Chiara Lena inerenti alla tematica attuale del Coronavirus:



Sabato 28 marzo ore 17.40

Medico dello sport Giorgio Firpo

“Cortisolo: cos’è e come abbassare l’ormone dello stress in modo naturale”



Domenica 29 marzo ore 17.40

Psicologa Chiara Lena

- rapporto mente e corpo

- stress dal punto di vista psicologico

- gestione dello stress (parlando di consapevolezza e attività fisica).