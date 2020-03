Cisano sul Neva, il sindaco telefona ai cittadini: "Restate a casa, fermiamo il contagio"

I Cisanesi, ieri pomeriggio, sono stati contattati telefonicamente, uno ad uno, tramite il sistema “Alert system” da un messaggio del sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero che ha ricordato l’importanza di “Restare a casa” e di uscire solo “per inderogabili” motivi di lavoro, per fare la spesa e i farmaci, rispettando le disposizioni contenute nell’ultimo Decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sistema “Alert System”, infatti, consente all’amministrazione comunale di raggiungere i cittadini con chiamate vocali, sms, fax, app per smartphone e tutelarlo in caso di emergenze (Piogge, frane o incendi) o informarlo su eventuali disservizi. E in questo caso si è rivelato strategico per attuare una comunicazione capillare su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Niero ha inoltre raccomandato ai concittadini di programmare la spesa per più giorni, vicino a casa, rimanendo sul proprio territorio comunale. Ha ricordato di proteggere naso e bocca con una mascherina e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, lavarsi accuratamente le mani.

«Rispettare queste regole e rimanere a casa è anche un preciso dovere morale a salvaguardia del bene di tutti – ha sottolineato il sindaco massimo Niero – Il virus si nutre dell’uomo, se non lo trova, muore. “Restate a casa” solo così possiamo sconfiggerlo. Ringrazio tutti i cittadini che, stanno affrontando con serietà e responsabilità, questo momento di forte emergenza sanitaria che sta condizionando fortemente la vita di tutti noi, mettendo in gravissima difficoltà l’intero tessuto economico. Per tornare al più presto alla normalità è necessario fermare il contagio e restare a casa è l’unico modo per poter vincere questa dura battaglia. Insieme ce la faremo». E conclude: «Ricordo inoltre che, grazie alla disponibilità delle attività commerciali del paese è attivo il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci in modo da limitare al massimo gli spostamenti e consentire alla gente di “Restare a casa”».





Di seguito l’elenco dei negozi che effettuano il servizio di spesa a domicilio:

Alimentari Anna Maria tel. 0182.595069

Alimentari Trincheri 0182.595049

Dalla Pagnotta al caffè (Frazione Cenesi) tel. 329.0608385

Farmacia Carrara tel. 0182.595013