Fortissio recensioni e opinioni

Stai cercando una piattaforma di trading che sia al altezza delle tue aspettative? Ecco quello che abbiamo scoperto per voi! Fortissio è una piattaforma di investimento e la scelta di milioni di investirori. Il broker offre PROfit, una piattaforma facile da usare e flessibile per tutte le vostre esigenze. Il vantaggio di questa soluzione e che può essere usata per soddisfare tutte le esigenze degli utenti, anche quelle più complesse.

Ai principianti piace usare PROfit grazie alla sua intuitività. Come investitore potete sempre contare al aiuto veloce a livello di programma. Gli investitori professionisti invece scelgono questa opzione per via della possibilità di commercio tramite i CFD. Questi sono parecchi, ma non tutti i vantaggi offerti dalla PROfit.

Su quali altri benefici potete contare scegliendo Fortissio?

PROfit e una piattaforma completamente personalizzabile. Non dovete preoccuparvi dei problemi in quanto riguarda il software, potete sempre trovare aiuto. Tutto quello che vi serve e un computer con l’accesso ad internet. Non dovete caricare niente ne aggiornare nessuna applicazione.

Pochissime soluzioni vi offrono l’accesso a cosi tanti - più di 150 strumenti finanziari. Se questo e un vantaggio che volete avere, siate sicuri di scegliere Fortissio . Ogni giorno riceverete le novità sul mercato, analisi, e sarete avvisati su ogni cambiamento. Questo vi faciliterà parecchio le decisioni su dove investire. La piattaforma e disponibile in sette lingue, Italiano incluso. Questo e ovviamente un altro fattore importante che può facilitarvi gli investimenti.

Versione mobile della piattaforma

Potete scegliere entrambe le opzioni, sia quella tradizionale che la versione mobile che Fortissio vi offre. C’e sempre qualcosa che si muove nel mercato valutario, e se volete essere aggiornati 24/7 su quello che succede vi consigliamo la versione mobile di PROfit. L’applicazione funziona perfettamente su telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo equipaggiato con iOS o Android. La piattaforma mobile permette un facile accesso a tutte le funzioni. Creando un account potete configurare il la vostra app usando una semplice interfaccia e altri accessori utili. Potete controllare cosi le tariffe costantemente ovunque voi siate e approfondire cosi le vostre posizioni e strategie di investimento. Vi consigliamo PROfit mobile principalmente per la sua facilita d’uso e le sue ottime analisi tecniche del mercato.

Una piattaforma avanzata non e pero l’unico argomento a favore di Fortissio. Ecco gli altri vantaggi che vi offre.

Fortissio e un broker regolamentato e affidabile

Se state cercando aiuto per le vostre attività di investimento, la cosa più importante e trovare un broker sicuro e affidabile. Fortissio e stato regolamentato dalla Capital Market Commission greca. Grazie a questo, possiamo essere sicuri che il broker è conforme ai requisiti finanziari e alle disposizioni legali.

Strumenti di mercato efficaci

Grafici

Se ti interessano i dati attuali su coppie di valute, azioni e altri prodotti, non esiste uno strumento migliore dei grafici. Nel caso di un broker puoi sempre contare sui dati correnti.

Servizio SMS

Tutti gli investitori che cooperano con Fortissio ricevono tutti i dati sul mercato attuali. Ogni giorno ricevono un calendario economico con informazioni su tutti gli eventi più importanti, che possono avere un effetto sui loro investimenti. Queste informazioni possono facilitare di parecchio gli investimenti futuri.

Notizie sul mercato

Come utente Fortissio, riceverete notizie sul mercato, analisi e notifiche ogni giorno. È un fatto degno di nota che le informazioni sono a scopo do informare, e non un diretto consiglio per investimenti. Dovete imparare ad interpretare le informazioni da se, e con questo confermare le valutazioni e opinioni altrui.

Conti adatti a vari investitori

Fortissio offre sei tipi di account personali, e un account professionale. Le prime otto transazioni di ogni nuovo utente potranno essere transazioni protette. Grazie a questa opzione, potrete prima familiarizzare con le funzioni della piattaforma e verificare il proprio sapere sull commercio. Questa e un opzione di particolare importanza per persone senza esperienza che non si rendono ancora completamente condo di tutti i rischi esistenti in questo commercio. Il primo tipo di account e disponibile già da 200 euro. La fattura di base ti consente di utilizzare la formazione gratuita, un ebook e un account manager personale. Consigliamo questa tipo di account specialmente per persone nuove in questo settore, che stanno per intraprendere la loro avventure nel mondo degli investimenti. In più, potete contare su notizie, grafici, servizi di Trading Insider e transizioni con un click. Se invece avete già avuto esperienza con questo tipo di cose, vi consigliamo di iniziare uno dei tipi di account seguenti. Grazie a questo riceverete sconti, accesso al servizio di Trading Central e un agente del servizio clienti personale. Se siete interessati a fare investimenti con una chiusura del margine dello 0% e una leva finanziaria più elevata, l'offerta di Fortissio fa anche per voi. Le persone che investono professionalmente possono invece aprire un tipo di account speciale. In questo caso, dovete dimostrare di avere la conoscenza necessaria, l’esperienza ed essere consapevole dei rischi. Investitori professionali devono rinunciare ad alcune misure di sicurezza per ottenere condizioni migliori. Se volete ottenere un account professionale potete mandare una notificazione per via della piattaforma o il sito web, oppure completare la forma dedicata a questo sul sito. Prima di procedere, siate sicuri di soddisfare almeno queste condizioni:

Un minimo di un anno di lavoro professionale nel settore finanziario, dove il sapere e l’anticipo delle transizioni erano necessarie. Avere un portfolio di strumenti finanziari che superino 500,000 EUR. Un minimo di 10 transazioni fatte nel ultimo trimestre (di valore significativo)

Vari prodotti finanziari

Fortissio e uno dei pochissimi tra i broker online che offre un ampia gamma di prodotti finanziari. Vale quindi la pena analizzare le opzioni a disposizione e scegliere quella migliore per le vostre esigenze:

Valute

La maggior parte degli investitori rimane fedele a Forex, il quale e il più grande mercato di valute nel mondo. Gli investitori qui vendono e comprano opzioni che valgono più di 5 miliardi di dollari ogni giorno. Grazie agli CFD, avrete l’accesso alle valute più usate nel mondo come dollari, euro o yen.

Azioni

Fortissio vi permette di investire nelle azioni delle più grandi compagnie al mondo. Queste includono Apple, Amazon e Google. Con il CFD potete comprare azioni, senza doverle avere fisicamente. Investite quindi con la credenza che il prezzo si alzerà o scenderà. Grazie a questa opzione potete passare tanti requisiti di numerosi regolamenti.

Indici

Gli indici sono uno dei prodotti finanziari alternativi. Possiamo definirli come un gruppo di azioni che corrispondono al valore dei mercati o settori di industrie. Gli indici non sono un prodotto reale, e quindi non potete trattarli direttamente. Per farlo, vi servirà uno dei derivati offerti dal broker.

Materiali grezzi

Questo e un altro mercato interessante, offerto dal broker Fortissio. Potete investire in risorse energetiche, risorse naturali e materie prime agricole. I commercianti spesso scelgono oro, argento, olio, gas naturale, come anche rame e platino. Può essere un buon affare investire in materiali grezzi quando gli altri mercati sono volubili.

ETF

Se siete interessati al accesso al completo settore di mercato con grande flessibilità, vi consigliamo di scegliere gli ETF. Otterrete un'esposizione a un gran numero di azioni e obbligazioni standard e allo stesso tempo condizioni simili alla negoziazione di singoli CFD.

Cosa sono i CFD?

I CFD sono derivati ​​globali che offrono un maggiore potenziale di profitto. Una possibilità di profitto più alta significa anche un rischio maggiore. Il livello di leva finanziaria e le fluttuazioni dei prezzi degli strumenti hanno un grande impatto su questa situazione.

Cosa ricordarsi quando volete fare investimenti nei CFD? Questi investimenti sono ad alto rischio. Siate sicuri di saperne abbastanza prima di agire. Non scegliete categorie nelle quali non avete esperienza. I CFD permettono di negoziare molti strumenti finanziari diversi. L'unità di commercio è un numero che corrisponde al numero di unità del sottostante. Invece di cercare diverse opportunità, e una buona idea concentrarsi sulla gestione delle proprie transizioni. Prima di cominciare il commercio, siate sicuri di essere familiari con le funzioni della piattaforma PROfit. I proprietari del contratto si impegnano a coprire tutte le differenze in caso di perdite. A questo scopo viene utilizzato un deposito cauzionale.

Contratti professionali con il cliente

Per tanti broker potrete notare un problema nella comunicazione tra il servizio e la piattaforma per gli utenti. Scegliendo il broker Fortissio otterrete i benefici del servizio clienti cinque giorni alla settimana. In più il broker provvede un supporto tecnico da domenica a venerdì. Sul sito troverete indirizzi email di vari dipartimenti e un modulo di contatto per ognuna. La squadra di Fortissio e composta da consulenti professionali, potrete cosi affidarvi ad un aiuto veloce di altissimo livello.

Sistema di deposito e di prelievo

Analizzando l’offerta di questo broker, vale la pena dare un occhiata al sistema di deposito e di prelievo dal proprio account. Tanti in questo campo non hanno un sistema efficiente quando si parla di prelievi. Fortissio ha progettato un sistema veloce e conveniente per il pagamento. Potete fare un trasferimento tradizionale, o usare una carta di credito. Il broker ha creato un luogo sicuro, protetto da SSL, e per questo motivo non dovrete preoccuparvi di potenziali falle nella sicurezza. Potete richiedere un prelievo usando la forma sulla piattaforma, e tutte le richieste vengono controllate in un giorno lavorativo. Dipende pero dal metodo, per i trasferimenti bancari potrebbe servire più tempo.

Conclusione