Coronavirus, Toti: "Casi positivi scesi del 5%. Misure di contenimento iniziano a dare qualche risultato"

"In ufficio, al telefono con la nostra sanità per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Sono giorni difficili per la Liguria ma i nostri ospedali stanno resistendo e finalmente arrivano i primi segnali di speranza" commenta con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"I casi positivi al virus sono scesi del 5%,segno che le misure di contenimento che abbiamo applicato iniziano a dare qualche risultato".

"Da domani contiamo di avere un importante numero di mascherine in arrivo dalla Protezione civile e dai nostri canali cinesi e americani, per dare entro la prossima settimana misure di protezione adeguate a tutti coloro che ne hanno bisogno, anche a chi sta lavorando per mandare avanti il Paese. Non abbassiamo la guardia" conclude Toti.