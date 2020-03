Un aiuto concreto per il Pronto Soccorso del San Paolo di Savona: al via la raccolta fondi

Prende il via una raccolta fondi per sostenere il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona.

Promotori dell'iniziativa, su piattaforma GoFundMe, sono Federico Giusto, Martina Accornero, Alessandro Riccardi e Francesca Calcagno.

Spiegano gli organizzatori: "Stiamo vivendo un momento di estrema difficoltà per il sistema sanitario nazionale ed in particolare per il settore di Emergenza Urgenza. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza. Acquisteremo materiale per la protezione individuale del personale sanitario e strumenti per la diagnosi e la cura delle temibili complicanze del COVID 19".

Chiunque volesse contribuire può farlo a questo link:

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-il-pronto-soccorso-di-savona?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet