Dal Partito Radicale l'appello per provvedimenti contro l'affollamento delle carceri al tempo del Coronavirus

"Le rivolte di questi giorni sono anche conseguenza dell’ignavia con cui il Parlamento accolse quel messaggio del presidente Napolitano - spiegano i Radicali - Il testo fa propri l’iniziativa dei Tribunali di Sorveglianza di Milano, Roma e altre città e l’appello dei Cappellani Penitenziari che stanno chiedendo l’applicazione della detenzione domiciliare a chi ha meno di 4 anni di pena da scontare (misura che può riguardare fino a 16.000 detenuti) e chiede un provvedimento che riporti l'affollamento penitenziario entro i limiti previsti dalla legge, gli unici che possono permettere la gestione in sicurezza della difficilissima situazione creata dall’epidemia. Non è rimasto molto tempo per intervenire e cercare di evitare quello che potrebbe accadere".