Emergenza Coronavirus, Toti: “Contagi in calo rispetto a ieri, l’epidemia sta rallentando. Sono giorni fondamentali” (VIDEO)

Consueto punto stampa serale per fare il punto sull’emergenza Coronavirus in Liguria. Ad aprire la serie di interventi, come sempre, è stato il governatore Giovanni Toti che ha inizialmente commentato i dati odierni: “I contagi sono in calo rispetto a ieri, stiamo raggiungendo la soglia del contagio epidemico. L’epidemia sta rallentando”. Il riferimento di Toti è all’aggiornamento diffuso in serata da Alisa e Ministero (leggi QUI).

“Questa giornata ci dice che la curva del contagio rallenta - ha aggiunto Toti - se questa notizia verrà confermata dal trend vorrà dire che siamo arrivati al picco dell’epidemia. Anche se la curva rallenta e diminuisce il numero dei malati, oggi gli ospedali sono pieni degli ammalati che hanno contratto il virus nei gironi scorsi. Oggi abbiamo uno sforzo della sanità per ogni malato in più. I dati ci dicono anche che le misure di distanziamento sociale fanno calare i numeri e la cosa ci dà sollievo per la previsione futura”. Toti ha poi affermato che domani dovrebbero partire carichi di mascherine dalla Cina e dagli Stati Uniti. “Contiamo anche che arrivino i 4 milioni di mascherine che abbiamo ordinato in giro per il mondo - ha poi aggiunto Toti - aumenteranno anche i tamponi oltre allo screening su alcune categorie”.

“Abbiamo una media di mille telefonate al giorno al nostro numero verde per le richieste più disparate - ha esordito l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - e a tutte queste persone viene data una risposta, e ci sono anche delle mail di ringraziamento. Da lunedì avremo tre nuovi operatori per far fronte alle molte domande”. In merito ai test molecolari Sonia Viale ha dichiarato: “Su Alisa è stata pubblicata la modalità che regolamenta i test a pagamento da parte di laboratori privati, era giusti disciplinarli perché non basta fare i test ma i cittadini devono sapere a cosa servono. Ci sono quindi delle prescrizioni per la tutela dei cittadini e degli operatori. Iniziamo dagli operatori sanitari con un’iniziativa di verifica e sarà uno strumento importante per fare una valutazione su chi successivamente dovrà essere sottoposto a tampone. Uno strumento propedeutico ai tamponi per il personale sanitario”.

“Oggi è stato attivato anche un servizio per andare incontro a chi non è in grado di accudire il proprio animale domestico - ha aggiunto Sonia Viale - abbiamo pubblicato alcuni numeri di telefono per il servizio. Per fortuna nella nostra regione non abbiamo rilevato casi di abbandono di animali”.

In merito all'utilizzo del farmaco Remdesivir Viale ha dichiarato: “Oggi sono arrivate le autorizzazioni e potrà essere usato sia per cure compassionevoli che per sperimentazione su tutto il territorio nazionale, un'opportunità e una speranza”.