A6, nella notte chiuso per lavori il tratto Ceva-Millesimo in direzione Savona

"Per lavori, compatibilmente alle condizioni atmosferiche, la tratta autostradale Ceva-Millesimo verrà chiusa al traffico in direzione Savona con il seguente calendario: dalle ore 21:00 del 27/03/2020 alle ore 06:00 del 28/03/2020". Lo comunica in una nota la società Autostrada dei Fiori, gestore della tratta autostradale.

"Pertanto, il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Ceva e potrà quindi rientrare in ambito autostradale alla stazione di Millesimo. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei soccorsi sanitari, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale".

"Ci scusiamo per i disagi che quanto sopra può comportare e invitiamo a consultare le informazioni sul traffico in tempo reale disponibili sul nostro sito internet, sulla nostra pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/AutostradaDeiFiori o all’occorrenza a contattare il nostro Centro Operativo di Controllo al numero 011 6650311 per il Tronco A6 o al numero 0183 707330 per il Tronco A10" concludono dalla società Autostrada dei Fiori.