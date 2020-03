Andora, Demichelis: "I dati sul Coronavirus ad Andora non sono allarmanti" (VIDEO)

"La Regione Liguria ricorda che questa settimana dovrebbe essere quella di picco dei contagi, ma i dati per quanto riguarda Andora non sono allarmanti". Con queste parole il sindaco Mauro Demichelis rassicura la popolazione in diretta dalla sua pagina su Facebook, spiegando che i casi riconosciuti sono sì e no una decina, più altri 16 familiari in quarantena non positivi.

Demichelis, pur sottolineando "un organico di polizia locale esiguo rispetto alla vastità del territorio andorese" ricorda che i controlli sono in atto.

Inevitabile il riferimento alla Casa di riposo per anziani che ha destato non poche preoccupazioni nei giorni scorsi. "Posso confermare che le autorità sanitarie hanno preso in carico la situazione e ho avuto rassicurazioni scritte sui presidi messi in atto da questa struttura privata", spiega il sindaco.

Il primo cittadino ricorda attraverso Facebook le regole fondamentali di sicurezza da rispettare per contenere il Coronavirus.

Il sindaco esprime parole di sentito ringraziamento a tutto il personale comunale operativo in questa situazione di emergenza.