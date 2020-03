Borgio Verezzi: la polizia locale ritira le ricette dai medici per i cittadini

Per aiutare i cittadini impossibilitati a recarsi autonomamente negli ambulatori dei medici di famiglia per ritirare una ricetta, la polizia locale di Borgio Verezzi, a partire da Venerdì 27 marzo, in accordo con i medici di famiglia, è a disposizione per ricevere (dal medico) il codice della ricetta, ritirare con questo il farmaco prescritto e successivamente consegnarlo a domicilio.

Come fare quindi? Basta chiedere al proprio medico di far avere il codice della ricetta alla polizia locale.

Il servizio di consegna a domicilio dei farmaci (e dei generi alimentari già in corso ) si effettuerà nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì previa prenotazione da effettuarsi telefonando al Comando Polizia Locale al numero 019/610510 entro le 10.00 del giorno di consegna. Il servizio di consegna è gratuito, l’importo della spesa è a carico del richiedente.

Un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale ai medici di famiglia di Borgio Verezzi e di Pietra medica, ai preziosi volontari che portano avanti questi servizi, alla Polizia locale e al dr. Maritano. Tutti loro stanno vivendo un periodo particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID19 ma ogni giorno aiutano la cittadinanza con passione, disponibilità e buon senso