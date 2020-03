Costa Crociere: "Pacifica" approderà al porto della Spezia

Costa Crociere informa che Costa Pacifica si sta dirigendo verso il porto della Spezia dove arriverà nella prima mattina di domani. Sulla nave, che ha completato lo sbarco dei passeggeri rimasti presso il porto di Civitavecchia di concerto con le autorità locali, restano solo i 900 membri dell'equipaggio, parte dei quali in attesa del rimpatrio attraverso voli speciali o trasferimenti organizzati da Costa Crociere in coordinamento con le autorità nazionali e internazionali.



La situazione santaria a bordo della nave non presenta alcuna critcità ed è monitorata costantemente. Ai membri dell'equipaggio, in base alle disposizioni emesse dal Governo italiano, sarà richiesto di restare a bordo della nave e lo sbarco sarà consentito solo per il rimpatrio per il ritorno a casa appena sarà possibile.



Costa Crociere desidera fin d'ora ringraziare tutte le autorità locali di La Spezia che si sono dimostrate ancora una volta disponibili ad accogliere la nave offrendo la possibilità di ormeggio.



Costa Crociere si è prodigata nei giorni scorsi per il rimpatrio di oltre 25.000 ospiti e parte dei suoi equipaggi con un grande sforzo organizzativo che sta continuando senza sosta anche in queste ore con l'obiettivo di riportare in sicurezza a destinazione finale gli ultimi ospiti e i membri dell'equipaggio, muovendosi in un contesto internazionale estremamente complesso a causa delle restrizioni allo spostamento delle persone adottate da molti paesi e alle limitazioni nei voli aerei fortemente ridotti.



La Compagnia ha annunciato il prolungamento della sospensione delle proprie crociere fino al 30 aprile.