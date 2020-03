Finale, cestini gettacarte trasformati in bidoni dell'indifferenziata (FOTO)

Cestini gettacarte o veri e propri cassonetti dell'immondizia? E' la domanda che ci giunge da alcuni lettori da Finale Ligure, che in questi giorni di strade deserte, o quasi, si imbattono nei raccoglitori di immondizia lungo le strade cittadine e, con l'intento di gettare le deiezioni dei propri pelosi, trovano questi contenitori, solitamente debiti a piccoli rifiuti, stracolmi di rifiuto indifferenziato.

Un gesto difficilmente comprensibile in un Comune dove viene applicato su larghissima parte del territorio la raccolta dei rifiuti col sistema del “porta a porta”, in grado di mettere in difficoltà anche gli operatori della Finale Ambiente addetti alla raccolta.

In seguito all'emergenza Coronavirus infatti l'azienda ha adottato fin da subito, in accordo con l'amministrazione, una serie di misure per cambiare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti adeguandole al particolare momento che stiamo vivendo.

Riorganizzati i turni di lavoro e sanificati gli ambienti chiusi come gli spogliatoi, ad esempio, per gli operatori ecologici dover svuotare questi cestini gettacarte con le proprie mani, seppur muniti dei dispositivi di protezione individuale, non è il modo più agevole per svolgere il proprio lavoro.