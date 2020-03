Liguri nel mondo al tempo del Coronavirus: la testimonianza del cerialese Davide Pittella

Con al momento 502 casi conclamati e 8 decessi, l'emergenza Coronavirus è approdata anche in Argentina. Una situazione di oggettiva difficoltà che continua a peggiorare, basti pensare che a Buenos Aires per la prima volta in 43 anni non si è svolta la marcia del 24 marzo (giorno in cui avvenne il golpe militare) in Plaza De Mayo: la pandemia ha infatti fermato le madri dei desaparecidos che, ininterrottamente dal 1977, ogni giovedì scendono in piazza per ricordare la tragedia della dittatura e chiedere giustizia per i loro figli desaparecidos.