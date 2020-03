Liguri nel mondo al tempo del Coronavirus: la testimonianza della pietrese Kitty Zilliger

Anche la Spagna, così come l'Italia, sta pagando un prezzo altissimo all'emergenza Coronavirus: quasi 3.500 persone hanno perso la vita (superato il numero di decessi in Cina). Della difficile situazione che si sta vivendo in terra spagnola ne abbiamo parlato con Kitty Zilliger, nome tedesco come il padre ma origine italiana, di Pietra Ligure, grazie alla mamma Anna. Da molti anni Kitty, che ha lavorato nel settore turistico, vive a Nerja in Andalusia (splendida località sul mare a circa 60 km da Malaga) assieme ai figli Alex e Famara. La cittadina andalusa è famosa nel mondo per il "Balcon de Europa", una delle mete più amate dai turisti che da sempre lo affollano, oggi completamente svuotato in seguito alle severe restrizioni imposte dal governo spagnolo per limitare il contagio (vedi foto di copertina).