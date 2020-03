Colpo di coda dell'inverno: i primi fiocchi di neve cadono in Val Bormida (FOTO)

La neve prevista è arrivata in Val Bormida. Attorno all'ora di pranzo, i primi fiocchi hanno iniziato a cadere in quasi tutto l'entroterra savonese. Con una maggiore intensità nelle zone situate più in alto come Bardineto, Calizzano e Murialdo. Nevischio a Millesimo, Altare, Carcare e Cairo Montenotte.

Al momento non si registrano accumuli significativi. Ricordiamo che Arpal ha emanato l'allerta gialla per neve sulla Val Bormida dalle ore 16 di oggi, giovedì 26, alle 11 di domani, venerdì 27 marzo.

Per le previsioni delle prossime ore CLICCA QUI.