Coronavirus: ecco il nuovo modulo per autocertificazione (SCARICABILE IN ALLEGATO)

Nelle ultime ore è stato ufficializzato dal ministero degli interni il nuovo modulo per autocertificazione.

Il documento era già stato annunciato nella tarda mattinata dal Capo della Polizia di Stato, il Prefetto Franco Gabrielli, che aveva spiegato: "L’applicazione delle modifiche si è resa necessaria dopo l’emanazione di nuove disposizioni approvate martedì dal Consiglio dei ministri, pertanto il modulo dovrà venire ulteriormente variato anche per intercettare i quesiti dei cittadini”.

Il Capo della Polizia ha altresì specificato di aver dato indicazioni affinché, nelle quotidiane verifiche del rispetto delle limitazioni imposte per contenere l’espansione dell’epidemia di coronavirus, gli agenti siano “rigorosi, ma anche umani. Non solo nelle modalità con le quali ci si rapporta con i cittadini, ma anche nel comprendere che questi ultimi a volte sono bersagliati da disposizioni non sempre omogenee, perché non abbiamo solo disposizioni nazionali, ma anche regionali".

In fondo a questo articolo trovate il modulo allegato e scaricabile in Pdf.