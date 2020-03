Costa Luminosa a Savona, Costa risponde a Caprioglio: "Stiamo lavorando senza sosta per il completamento degli sbarchi"

"Costa Crociere sta lavorando con impegno e determinazione, sotto il coordinamento della Protezione Civile e delle autorità locali e regionali, con un’unica priorità: il completamento, nei tempi più veloci possibili, dello sbarco dei membri dell’equipaggio ancora a bordo di Costa Luminosa attualmente nel porto di Savona e per il ritorno a casa degli ospiti ed equipaggi delle altre navi della flotta che hanno raggiunto porti italiani o sono ancora in navigazione".

Costa Crociere risponde così agli attacchi del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che ha richiesto delle scuse per rispetto dei savonesi e del personale sanitario dell'ospedale San Paolo visto che alcuni membri dell'equipaggio sono ricoverati nel nosocomio savonese con sintomi legati al Coronavirus.

"Con la nostra unità di crisi attiva 24 ore su 24 da ormai oltre quattro settimane senza sosta, stiamo mettendo in campo risorse e un enorme sforzo organizzativo che coinvolge tutta la struttura dell’azienda. Ci muoviamo infatti in uno scenario estremamente complesso a causa delle restrizioni adottate in tanti paesi del mondo che hanno chiuso le proprie frontiere, con una disponibilità limitata di voli aerei dovuta alla riduzione del traffico da parte delle compagnie" continua Costa.

"Nonostante questo, siamo riusciti a rimpatriare migliaia di persone di tante nazionalità, organizzando decine di voli charter per diverse parti del mondo. La sicurezza dei nostri ospiti, membri degli equipaggio e delle comunità locali ci guida in questo impegno, con la consapevolezza del nostro ruolo come unica compagnia di crociere a battere con orgoglio la bandiera italiana e del contributo che le nostre attività forniscono all’economia locale e nazionale" concludono.