Infortunio a Vado Ligure: la precisazione di APM Terminals

Con riferimento all’infortunio avvenuto questa mattina su una nave attraccata presso il nuovo Container Terminal di Vado Gateway, APM Terminals Vado Ligure precisa quanto segue.

Il soggetto coinvolto è un membro dell’equipaggio della nave che, al momento dell’accaduto, si trovava a bordo. L’infortunio non è correlato alle attività del terminal bensì ad operazioni svolte al di fuori del suo ciclo operativo.

Le attività operative riguardanti la nave sono state temporaneamente sospese per consentire il primo soccorso e il trasferimento del marittimo nell’infermeria della nave.

Dopo l’assistenza fornita dal primo soccorso della nave, i responsabili del terminal per il controllo sicurezza sul lavoro hanno prontamente predisposto tutto quanto necessario per assicurare all’interessato il trasporto in ambulanza all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.

“Safety for Life” è il motto dell’azienda che mette sempre al primo posto in tutti i processi produttivi la sicurezza di coloro che operano all’interno dei propri Terminals.