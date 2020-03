FARE SQUADRA: al via l'inchiesta sul mondo Economico. Dedicata a commercio, industria, artigianato, servizi di vendita e consulenza ecc. Partecipa anche tu!

FARE SQUADRA è la nostra iniziativa per capire le condizioni senza filtri della nostra provincia e poter insieme costruire dei progetti da presentare a Istituzioni, Politici e Stakeholder locali, regionali e nazionali.

La prima inchiesta sul Turismo ha dato un risultato importante: 1328 questionari compilati, la maggiorparte in modo scrupoloso con oltre 60 persone che hanno lasciato i loro recapiti per essere coinvolti. Grazie per la partecipazione così numerosa che denota come il tessuto turistico abbia interpretato in modo serio l'inchiesta.

I risultati dell'inchiesta sul Turismo saranno pubblicati sul nostro quotidiano dopo il lavoro dei focus group

Il 26 e 27 proponiamo l'indagine sul Mondo Economico, decicato ai commercianti, artigiani, imrpenditori, consulenti, liberi professionisti, agenti ecc.

Una nuova rilevazione per poter avere la fotografia economica della nostra provincia.

Dopo la rilevazione dedicata al settore Turismo (alberghiero-ricettivo, balneare, ristorazione ecc) , motore dell’economia locale proponiamo il 26-27 marzo quella relativa al mondo Economico (commercio-artigianato-industria-immobiliare- liberi professionisti – agenti - consulenti ecc ), e il 28-29 marzo quella per i settori Agricolo (fiori, orticoltura e piante) e Agroalimentare (olio, vino ecc) e 30-31 marzo Sportivo (Società dilettantistiche, palestre, istruttori, ecc) nonchè 1 e 2 aprile per i tutti i lavoratori dipendenti (settore pubblico e privato).

