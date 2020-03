Ceriale, duro attacco di Rodolfo Sanna (M5S): "Il vicesindaco pubblica bufale sul Coronavirus"

"È utile, leggete con attenzione...... grazie

La Johns Hopkins University ha inviato questo eccellente riassunto per evitare il contagio, condividilo perché è molto chiaro:

* Il virus non è un organismo vivente, ma una molecola proteica (DNA) coperta da uno strato protettivo di lipidi (grassi) che, se assorbito dalle cellule della mucosa oculare, nasale o della bocca, modifica il loro codice genetico. (mutazione) e li converte in cellule di moltiplicatori e aggressori.

*Poiché il virus non è un organismo vivente ma una molecola proteica, non viene ucciso, ma decade da solo. Il tempo di disintegrazione dipende dalla temperatura, dall'umidità e dal tipo di materiale in cui si trova".

Questo è un breve estratto da un testo pubblicato in data odierna, 26 marzo, da Luigi Giordano, vicesindaco di Ceriale, su Facebook.

Il post non è sfuggito all'attenzione di Rodolfo Sanna, cittadino cerialese e persona impegnata nel sociale e in politica (come attivista del Movimento 5 Stelle, che lo vede anche candidato alla prossima tornata elettorale per la Regione), che lo ha commentato con severità. Afferma Sanna: "Ieri il vicesindaco ha dato spazio a fake news sulle mascherine per i dipendenti ed oggi pubblica incoscientemente una bufala colossale riguardo fantomatiche raccomandazioni che raccontano che il virus è una proteina!

Invece di pubblicare queste enormi sciocchezze sul virus, si adoperi piuttosto a collaborare con tutte le istituzione coinvolte nell'emergenza e si limiti a diffondere notizie ufficiali realmente utili alla popolazione".