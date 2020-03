Covid-19, riunioni di giunta e Consiglio comunale in videoconferenza: il comune di Cairo si adegua all'emergenza

Riunioni di giunta e Consiglio comunale in videoconferenza. Anche il comune di Cairo Montenotte si adegua alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Lo si legge nel decreto sindacale firmato dal primo cittadino Paolo Lambertini.

Per consentire la regolarità delle sedute verrà utilizzano l'applicativo gratuito "Go To Meeting". Le riunioni potranno essere integralmente registrate e salvate su apposito file audio/video.

L'identificazione certa dei partecipanti alle riunioni è garantita dalla ripresa video del volto e dalla possibilità di esibire su richiesta il documento di identità. Le sedute del Consiglio comunale saranno rese accessibili tramite la piattaforma "GoTo".