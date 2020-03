Coronavirus, Vazio (Pd): "Mai non faccia polemiche e lasci lavorare Governo e Parlamento"

"Sono momenti in cui dovrebbe prevalere la voglia di fare, di dare un aiuto, di avanzare proposte senza guardare il proprio partito di appartenenza. Lo sanno bene le imprese e le associazioni di categoria con le quali da giorni parlo e lavoro fianco a fianco per costruire reali possibilità per un pieno risarcimento dei danni". Si apre così la nota firmata dall'onorevole Franco Vazio (Pd).

"Fare polemica con il Governo e con i rappresentanti del Parlamento che dovrebbero prendersi a cuore le imprese Liguri, oltre ad essere sciocco, rappresenta un atto di arroganza che non ha eguali - prosegue Vazio - Mai sarà certamente ricordato come la più grande sciagura che abbia investito l’agricoltura ligure... Le aziende, infatti, devono ancora percepire i danni che nelle altre regioni d’Italia hanno già incassato da anni; 16 milioni di euro, che grazie a lui sono stati perduti. Ma questa è storia, purtroppo, che oggi non aiuta".

"C’è troppo lavoro da fare in queste ore per perdere tempo in sterili polemiche di sapore elettorale. Io mi sono assunto un impegno con la mia terra e non ho assolutamente paura di essere giudicato: avremo tempo per tutto ciò. Ora concentriamoci solo sulle cose che contano: ampliare, rafforzare gli aiuti e soprattutto risarcire i danni" conclude infine il parlamentare albenganese del Pd.