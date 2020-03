Pontinvrea, il sindaco Camiciottoli: "Le mascherine della Protezione civile? Un insulto alla dignità delle persone"

Mascherine in regalo alla cittadinanza. Questa l'iniziativa messa in campo dal comune di Pontinvrea. Commenta il sindaco Matteo Camiciottoli: "Oggi stiamo confezionando le prime 500 per fare in modo che i cittadini si possano proteggere dal Coronavirus. Mi sono rifiutato di ritirare quelle che il Governo e la Protezione civile davano ai comuni perché credo siano un insulto alla dignità delle persone" prosegue il primo cittadino.

"Le mascherine da noi confezionate, domani verranno consegnate ai cittadini. Sono lavabili in acqua calda e riusabili. Inoltre abbiamo preso anche un tipo monouso. Dobbiamo vedere se possono andare bene per gli ospedali, ma abbiamo predisposto di consegnarne circa un migliaio al nosocomio San Paolo di Savona. Ma non solo. Le daremo anche alla nostra pubblica assistenza, alla farmacia e ai medici di famiglia".

"Le mascherine mandate dal Governo sono una cosa scandalosa e non è pensabile che si possano dare ai cittadini".

"Le mascherine confezionate (sono circa 3000 i pezzi acquistati) sono un'iniziativa finanziata dal comune. Aspettiamo che il Governo centrale si ricordi dei comuni e magari riesca a mandare dei contributi per aiutare i cittadini in difficoltà. Per adesso tutto tace" conclude il sindaco Camiciottoli.

Infine, continua il servizio di spesa a casa per gli ultra settantenni e le persone in particolare difficoltà: cibo, materiale essenziale e farmaci vengono consegnati a domicilio fin dall'inizio del periodo di emergenza, semplicemente contattando i numeri telefonici 0197059009 e 3714339852.