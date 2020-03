Spotorno, la minoranza rinnova l'appello all'amministrazione Fiorini: "Si prendano dei provvedimenti per tutelare il paese"

"In queste settimane, come gruppi di minoranza, abbiamo ripetutamente sollecitato il Sindaco ad assumere interventi a tutela delle famiglie, degli anziani e delle imprese locali immersi nelle difficoltà causate dalla crisi del Covid-19. Infatti di fronte ad una situazione assolutamente emergenziale le uniche scelte, assolutamente insufficienti, sono state relative alla sospensione delle rette di micronido, scuolabus, ludoteca, servizi peraltro chiusi da tempo". Si apre così la nota firmata dai consiglieri di minoranza di Spotorno Matteo Marcenaro (Spotorno nel Cuore), Massimo Spiga e Francesco Bonasera (Spotorno che vorrei) e Francesco Riccobene (Adesso Spotorno).

"Abbiamo anche segnalato più volte disponibilità alla collaborazione, ritenendo che in questo momento si debba estendere la rappresentatività e la partecipazione alle scelte a tutto il Consiglio Comunale. L’unica iniziativa che abbiamo letto sui media da parte del sindaco è la convocazione di un tavolo con le categorie economiche e neppure tutte. Infatti sono stati esclusi gli agenti immobiliari e gli amministratori di condominio. Come sono stati esclusi i tre gruppi di minoranza - continua la nota - Alle nostre richieste il Sindaco dichiarò di voler aspettare il decreto finanziario da 25 miliardi, uscito da tempo e che, come tutti sanno, contiene aiuti a imprese e persone per ora limitati, che vanno assolutamente integrati con iniziative comunali già intraprese da diverse amministrazioni".

"Non solo ma ad una lettera, datata 23 marzo, di replica alla minoranza Spotorno Che Vorrei, che in data 6 e 14 marzo chiese misure urgenti locali per il sostegno a famiglie ed imprese il Sindaco non sapendo che fare e come affrontare la grave crisi sanitaria, accusa le minoranze di polemiche, quando al contrario da subito i tre gruppi di minoranza hanno offerto la loro collaborazione, proponendo iniziative forti per tutelare la salute e sostenere economicamente i cittadini spotornesi. Il Sig.Fiorini continua ad attendere le scelte del Governo, peraltro fatte in data 11 marzo e che fa? Per ora nulla! Dimenticando che vi sono iniziative importanti di competenza locale e non sovrapponibili a quelle centrali. Ci chiediamo doverosamente se lo ha dimenticato o non le vuol fare per salvaguardare il suo bilancio! Ed intanto annuncia che non sospenderà la Tassa di Soggiorno sostenendo che la scelta andrebbe fatta con gli altri comuni, mentre Alassio l’ha già sospesa" proseguono gli esponenti della minoranza.

"Ovviamente non bastano le informazioni quotidiane su Facebook, adottate in maniera diversa da svariati comuni, se poi mancano interventi di peso sia di carattere sanitario che economico e sociale. Questo è il momento di passare dalle parole ai fatti con atti concreti - aggiungono ancora dall'opposizione - Lamentiamo dunque un verticismo assolutamente improprio e lontano dalle esigenze cittadine, visto che le tre opposizioni rappresentano la maggioranza dei cittadini spotornesi".

A seguire, le proposte della minoranza "raccolte anche dalle lamentele dei cittadini - spiegano i consiglieri - sanificazione dei luoghi pubblici: strade, vicoli, sottopassi, ringhiere, parchi, contenitori per la raccolta differenziata; sospensione della tassazione per le attività locali – tassa pubblicità, Tosap, suolo pubblico; cancellazione per il periodo di obbligo di chiusura delle aziende coinvolte, della Tosap e della tassa sul suolo pubblico: gratuità del suolo pubblico per le attività, che una volta riaperte, siano ancora obbligate a mantenere la distanza minima interpersonale e quindi abbiano necessità di ampliare il proprio dehor; sospensione per il 2020 della tassa di soggiorno; sospensione del pagamento dei parcheggi; stanziamento di un contributo per le famiglie in stato di necessità".

"Avevamo chiesto inoltre al Sindaco quali precauzioni siano state adottate per tutelare l’incolumità degli ospiti delle case di riposo di Spotorno, tenuto conto che in questi giorni sempre più in Italia si ha notizia che gli ospiti di diverse di queste strutture sono stati colpiti dal virus. Abbiamo dunque sollecitato Fiorini affinché organizzi un cordone sanitario attorno alle due case di riposo con iniziative certe a tutela dei nostri anziani. Anche questa richiesta non ha avuto risposta né a noi né ai cittadini spotornesi" concludono infine Marcenaro, Spiga, Bonasera e Riccobene.