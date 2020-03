"La Musica mi fa uscire": 10 ore ininterrotte di programmazione su Brg Radio, la web-radio di Finalborgo

Saranno circa 10 le ore di trasmissione nelle quali sabato 28 marzo a partire dalle 10.00 del mattino gli speakers di BRG Radio si alterneranno sul web. Quello di Sabato sarà una sorta di happening dal titolo: “La Musica mi fa uscire”, nel quale i vari conduttori si passeranno il testimone uno con l’altro mandando in onda le varie trasmissioni che di solito compongono il palinsesto settimanale della web radio finalese.

Com’è nello stile dell’ emittente, che nasce nel contesto della Società Filarmonica di Finalborgo, si potrà ascoltare musica di generi diversi ma anche approfondimenti e notizie a proposito di come anche la nostra realtà locale sta affrontando questo difficile momento imposto dalla pandemia del Coronavirus.

E proprio questo momento così particolare ha fatto emergere quanto la Radio, e anche BRG Radio, possano essere un valido alleato contro la potenziale solitudine di queste giornate oltre che un prezioso strumento di informazione relativa al nostro territorio. Esattamente come per tutti gli altri episodi del palinsesto di BRG, anche le trasmissioni che “riempiranno” la piccola maratona radiofonica di Sabato, potranno essere ascoltate in diretta oppure in differita in qualunque momento “on demand” attraverso i podcast: sarà infatti sufficiente cliccare sui link delle trasmissioni che via via verranno pubblicati sulla pagina Facebook di BRG Radio.